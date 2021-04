Sindicato Rural e Prefeitura tratam de valores do ITR e conservação de estradas

Compartilhe















Presidente Luiz Plastina Gomes debateu VTN e melhoria de estradas vicinais com o prefeito Márcio Amaral.

O presidente do Sindicato Rural de Alegrete (SRA), Luiz Plastina Gomes esteve reunido com o prefeito Márcio Amaral na última terça-feira (30 de abril) para acompanhar atentamente a situação da avaliação do Valor da Terra Nua (VTN) para cálculo do Imposto Territorial Rural (ITR) 2021, que será realizada no mês de abril em Alegrete, por meio da contratação por parte da Prefeitura de uma empresa para fazer o laudo. “Precisamos de uma base correta para que não tenhamos problemas como no ano passado. Por isso, o Sindicato iniciou um diálogo que tem sido contínuo com a prefeitura. Não podemos ser onerados, pois isto afeta a todos os produtores rurais. Estamos dialogando pelos direitos da classe produtora, que não pode ser vítima de critérios errôneos”, comenta.

Luiz Plastina Gomes ressaltou o crescimento registrado pela agropecuária na pandemia e o seu papel para geração de emprego e renda movimentando a economia de Alegrete. “O agronegócio é fundamental para gerarmos riquezas e o nosso produtor está por trás de tudo isso. O que seria da nossa cidade neste momento de pandemia sem a produção agrícola e pecuária? A crise seria muito pior. Nosso setor é conhecido pela sua resiliência diante das mais graves crises econômicas e políticas. Os produtores alegretenses também mostraram diante da Covid-19 sua capacidade de regeneração e, até, de crescimento, enquanto quase todos os outros setores foram gravemente afetados”, avaliou o presidente.

O prefeito Márcio Amaral também ouviu do presidente do SRA sobre a necessidade de melhorias na manutenção de estradas do interior para escoamento da produção. Além disso, Gomes reiterou a necessidade da criação de um fundo de estradas a partir da arrecadação do ITR. “Queremos que o dinheiro do ITR seja aplicado em benefício da classe produtora para conservação das estradas. O prefeito nos garantiu que o Executivo pretende destinar parte do imposto para a criação deste fundo, pelo menos 25% do ITR”, finaliza.

Outro assunto debatido na importante reunião foi a repactuação do comodato do terreno do Sindicato Rural, onde funciona a Secretaria de Agricultura e Pecuária.