Comércio teve bom movimento na quinta-feira e comemora a abertura no sábado de aleluia

O movimento para as compras de Páscoa começou cedo na quinta-feira no Centro de Alegrete. Desde às 9h, já havia filas para entrar em algumas lojas. Em uma loja da rua dos Andradas, os funcionários tiveram que organizar a entrada dos clientes que foram em busca dos ovos de páscoa e das caixas de bombons.

Moradora do bairro Promorar, Cleunice Alves, que estava acompanhada do esposo João Alves, disse que saiu no início da tarde para realizar as compras de Páscoa. Ela ressalta que todos os anos, as filhas do casal sempre as acompanhavam, mas, devido à pandemia, eles decidiram que as pequenas iriam ficar com a avó e, assim, planejaram a rota de forma bem prática.

“Acompanhei onde tinha promoções e fizemos a lista para não demorar na escolha, fomos rápidos”, ressaltou.

Os empresários comemoraram a abertura do comércio não essencial no sábado entre 5h e 20h e, todos que a reportagem falou, afirmaram que todos os protocolos de segurança estão sendo cumpridos. No entanto, o funcionamento dos estabelecimentos comerciais não será permitido nesta Sexta-feira Santa, dia 2 de abril, e no domingo de Páscoa, dia 4 de abril.

Mesmo assim, essa decisão do Governo do Estado, representa um alento para as vendas do comércio alegretense, ajudando a amenizar, um pouco, as perdas que o setor enfrenta há mais de um ano em função da crise econômica gerada pela pandemia da Covid-19, principalmente, no mês de março com o período prolongado da bandeira preta.

Hoje ocorre a definição da bandeira para a próxima semana, conforme avaliação do Comitê de Crise do Governo do Estado. Pela primeira vez, desde o início de março, o Rio grande do Sul teve um arrefecimento nos leitos de UTI Covid-19, que ficaram abaixo de 100% de ocupação.