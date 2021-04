Safra 2020-2021: Alegrete encerra semana com 65% da área colhida

Compartilhe















Nesta semana, os trabalhos de colheita de arroz atingiram 56% no RS. Conforme levantamento do Instituto Rio Grandense do Arroz mostra que já foram colhidos 529.756 hectares dos 945.940 ha semeados no Estado.

A 3ª Capital Farroupilha encerra a semana com 65% da área colhida, de acordo com dados tabulados pela Divisão de Assistência Técnica e Extensão Rural (Dater), e a partir de informações apuradas pelas equipes dos Núcleos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Nates) da autarquia junto aos produtores.

A produtividade média no Rio Grande do Sul segue alta, com 8.902 quilos por hectare. A Fronteira Oeste registra a melhor produtividade entre as seis regionais arrozeiras, com 9.367 kg/ha.

Até o momento, a Planície Costeira Externa segue a mais adiantada entre as seis regiões, com 69,49% (74.565,16 ha dos 107.300,00 ha semeados). Logo após vem a Fronteira Oeste, com 64,76% (180.271,78 ha de 278.349,78 ha). Todas as demais regionais já ultrapassaram os 45%.

O boletim divulgado pelo IRGA, alerta que a primeira semana de abril terá tempo seco e temperaturas amenas na maior parte do RS. Na quinta (1º) e sexta-feira (2), a presença de uma massa de ar seco manterá o tempo firme e as

temperaturas amenas na maior parte do Estado, apenas nas áreas mais próximas ao Litoral, a circulação

de umidade do mar para o continente provocará maior variação de nuvens, com possibilidade de chuvas

fracas e isoladas.

No sábado (3) e domingo (4), o ar seco seguirá predominando e ligeira elevação das temperaturas durante o dia. Já na segunda (5), o deslocamento de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis deverá provocar pancadas de chuva na maioria das regiões, com possibilidade de temporais isolados nas Missões e Alto Uruguai. Na terça-feira (6), o tempo seco predominará na maior parte das regiões, somente nas faixas.

Júlio Cesar Santos Fonte: IRGA Foto: Ana Rech