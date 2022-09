Sindicato Rural recebe inscrições para Exposição Agropecuária de Alegrete

O Sindicato Rural abriu oficialmente as inscrições no último dia 5 de setembro e até dia 30 de setembro, os produtores poderão garantir seu lugar em uma das maiores vitrines do agronegócio da Fronteira Oeste.

O ano de 2022, deve selar uma das maiores feiras de rústicos do Rio Grande do Sul e das maiores exposições do interior do Estado.

Grave acidente deixa motociclista ferido; suspeita é de fratura no fêmur

A Exposição Agropecuária de Alegrete traz como conceito nesta retomada de feira pós período crítico da pandemia o slogan “Sistemas, Equilíbrio e Renda”, abordando as transformações do agronegócio e os sistemas de produção.

Leilões, julgamentos, remates, shows, maquinários, artesanato e comércio farão parte da programação 2022. A Exposição Agropecuária de Alegrete acontece de 12 a 16 de outubro, no parque Doutor Lauro Dornelles.

Foto: Sindicato Rural