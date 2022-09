Grave acidente deixa motociclista ferido; suspeita é de fratura no fêmur

Segundo informações da Brigada Militar, o motorista de um Gol trafegava na rua Bento Manoel sentido bairro, em Alegrete.

No cruzamento com a rua Barros Cassal, o condutor do carro iniciou a conversão à esquerda, quando ocorreu o acidente com a moto.

O piloto, da Honda, seguia no sentido contrário da via, ou seja, bairro/centro – quando teve a frente cortada. Com o forte impacto, o motociclista sofreu escoriações e uma possível fratura no fêmur.

Motociclista sem CNH e com cocaína no bolso, tem frente cortada e sofre fratura exposta

Ele está passando por exames para ter o diagnóstico total.

Ambos veículos tiveram danos de grande monta, sem condições de rodar. A Guarda Municipal foi a primeira a chegar no local, contudo, a Brigada Militar foi responsável pelo atendimento da ocorrência.

O motorista do Gol fez o teste do etilômetro e deu zero. Já o motociclista, diante da gravidade do quadro não realizou o teste.