7ª Jornada Apícola debate pesquisa e a produção de mel na Fronteira Oeste

O mel é um alimento natural produzido pelas abelhas com importantes propriedades nutricionais, antioxidantes, antimicrobianas e anti-inflamatórias, servindo tanto como fonte rápida de energia quanto como aliado terapêutico e ecológico. Além do valor para a alimentação humana, as abelhas — produtoras do mel — são polinizadoras essenciais para a manutenção da biodiversidade, da reprodução de diversas plantas e da produção de grande parte dos alimentos consumidos no mundo.

E para fortalecer a cadeia produtiva de Alegrete e da Fronteira Oeste está sendo realizado no Casarão do Parque Dr Lauro Dornelles a 7ª Jornada Apícola de Alegrete numa promoção da Emater e Associação dos Apicultores de Alegrete.

Os temas da jornada incluem debater os avanços técnicos, qualidade, oportunidades de mercado para o mel e derivados, além de contar com programação voltada à apicultura e abelhas sem ferrão (meliponicultura).

A professora Renata Porto Alegre Garcia, coordenadora do curso de Agropecuária do IFFar e do laboratório Lápis e Mel do Instituto Farroupilha disse que um dos focos dessa Jornada Apícola, também, é a produção de própolis âmbar do pampa gaúcho. O própolis é o produto para saúde das abelhas e ainda pode ser utilizado na saúde humana, e com avanço das pesquisas a nível comercial.

A realização da 7ª Jornada Apícola e uma parceria entre o Lápis e Mel, AAPIA (Associação dos Apicultores de Alegrete), IFFar Campus Alegrete, EMATER/RS-ASCAR, Sindicato Rural, Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR), Pecuária Nutrição Animal e Prefeitura de Alegrete