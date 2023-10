SINE, de Alegrete, oferece vagas a pessoas portadoras de deficiência

As entrevistas aos interessados serão no dia 25 às 8h, na sede da do SINE, localizada na Praça Getúlio Vargas, antigo Fórum. – As vagas seguem a política de inclusão das empresas de darem oportunidades, no mercado de trabalho, a pessoas com algum tipo de deficiência em Alegrete comentou Jeferson Bruning -coordenador do SINE local.

O órgão é o local onde convergem homens e mulheres em busca de vagas de trabalho em diferentes setores da economia local, e até em recrutamentos para vagas fora de Alegrete. Sempre é bom quem for ao SINE levar sua Carteira de Trabalho.