Projeto Caminho das Flores, uma nova alternativa econômica para Alegrete

Em fevereiro deste ano iniciou o projeto Flores para Todos em Alegrete, uma parceria da Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEDETUR), Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Associação dos Engenheiros Agrônomos de Alegrete (AEAA), Sociedade de Agronomia do Rio Grande do Sul (SARGS) e EMATER/RS.

Reportagem sobre morador de rua sensibilizou leitores; e a mãe dele fez comovido desabafo

A 1ª etapa constituiu na produção de flores na propriedade do Sr. Paulino Názaro da Silva, na localidade do Passo Novo, orientado pelo professor Nereu Streck e membros da Equipe Phenoglad. Na sequência o produtor recebeu capacitação para agregar valor à produção aprendendo técnicas de conservação de flores, confecção de arranjos florais e inclusive um dia de campo foi realizado para apresentar os resultados.

Conforme o Diretor de Turismo da Prefeitura, Leonardo Cera, a SEDETUR vem trabalhando a 2ª etapa do projeto no desenvolvimento da atividade como um negócio por meio de auxílio na formalização, elaboração da marca e conexão do produtor com os principais clientes em potencial, que são as empresas de decoração de festas e eventos, e floriculturas da região. A terceira etapa consistirá no treinamento do produtor para receber visitantes na propriedade, por meio do agroturismo e turismo rural.

Despedida de Igor| Comoção e incredulidade pela violência que ceifou a vida do trabalhador

A Secretária da SEDETUR, Caroline Figueiredo, comentou durante o lançamento da MASUPA na 81ª Exposição Agropecuária de Alegrete que os programas e projetos desenvolvidos pela pasta buscam contribuir com a evolução de negócios e ideias que gerem mais empregos, mais renda para as famílias e dignifiquem por meio do trabalho a vida das pessoas que buscam suporte na SEDETUR, tanto àquelas que vivem na cidade, como às que moram na área rural do município.