Sine, em Alegrete, oferece 55 vagas de emprego

Outra área que tem vagas a quem está desempregado é para a colheita de frutos cítricos em Cacequi. A agência local do Sine vai fazer seleção 30 pessoas para atuar nesta atividade.

Os trabalhadores interessados devem comparecer no SINE, até o dia 29, com documentos de identidade. Para fazer a colheita de frutos cítricos, os que forem selecionados terão transporte de ida e volta todos os dias e não vão ficar em alojamento. Já as vagas para auxiliar de restaurante, são todas para o Sul (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul), num total de 25.



Atividades:

Auxiliar nos serviços de pré-preparo, preparo, processamento de alimentos, montagem de pratos e embalagens;

Realizar a manutenção, organização e limpeza do ambiente;

Dar suporte no atendimento ao cliente.

Requisitos:

Ensino Fundamental completo;

Disponibilidade para mudança;

Carga horária: 7h20 – regime de escala 6×1

Benefícios:

Moradia coletiva;

Refeição no local;

Plano de Saúde;

Plano Odontológico;

Plano de carreira

Salário: R$1.412,00 ou acima (depende da região e disponibilidade do candidato)

Todas as vagas são para o Sul (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul).