Piloto de Alegrete vence Noturno de Velocross em Candelária

Na etapa 1, Victor voou, liderou de ponta a ponta e trouxe o troféu de campeão para casa. Na segunda etapa, deixou escapar o primeiro por detalhes e finalizou na segunda colocação.

No último sábado, o guri voltou a Candelária para etapa final do Noturno. A briga na categoria júnior nacional foi acirrada com 15 pilotos no grid.

O piloto de Alegrete largou em segundo na final e fez uma corrida de superação. Em cinco voltas na pista ele conseguiu ultrapassar o líder e manter a frente até a bandeirada final. Com a vitória, Victor somou a maior pontuação e conquistou o título de velocross candelariense.

“Agradeço muitas pessoas que me apoiam e ajudam. Família, amigos. Em Candelária, especialmente o amigo uruguaianense Alex Carvalho, que me levou em todas etapas”, destacou o campeão.

Victor ainda disputou no domingo, na cidade de Cacequi, uma corrida e foi vice-campeão na júnior nacional e quinto colocado na categoria 230cc.

Fotos: reprodução