Situação crítica na ala Covid da Santa Casa, os oito leitos estão ocupados e sete pacientes estão entubados

Neste dia 17, Alegrete vai iniciar mais uma rodada na bandeira laranja. O mapa preliminar da 28ª rodada do modelo de Distanciamento Controlado, foi divulgado a sexta-feira e manteve a Região 03, que Alegrete faz parte, no risco médio de contágio. Alegrete entrou na 13ª semana consecutiva na mesma bandeira.

Porém, um outro dado importantíssimo, é o crescente número de casos. O Município chegou a 20 óbitos e o ápice até o momento de 44 casos em um único dia, sendo registrado no dia 9 de novembro.

Em entrevista com a Dra Simone Estivalet responsável pela UTI Covid-19, ela destacou que a UTI Covid-19 tem oito leitos, além de mais dois que ficam em uma área de observação com respiradores. Um fato que preocupa muito a linha de frente é que na tarde de ontem, dos oito pacientes que lotavam a UTI-Covid, apenas um não estava entubado. Desde que iniciou a pandemia, essa foi a primeira vez que foi contabilizado esse número de sete pacientes entubados. “Hoje, o meu espaço que corresponde a UTI Covid está lotado, com esse número de pacientes graves que, ainda, não se tem uma projeção de alta, o meu número de vagas está limitado. Até vamos dar um jeito para ajustar, caso seja necessário, mas vamos ter que realocar, mesmo assim, isso não significa que tenhamos vagas. Se continuar chegando pacientes graves como aconteceu, na última semana, a solução será transferir. Atualmente, dos oito leitos ocupados, cinco são alegretenses e três de outros Municípios. Entretanto, a alta de hoje para amanhã iria significar um óbito, por esse motivo é preocupante. Além de que atualmente somente cinco médicos fazem escala de plantão, para cumprir 24h/dia, sete dias da semana.”- explicou.

O alerta, segundo a médica, é em razão do crescente número de casos e, agora com gravidade extrema que há necessidade de entubar os pacientes. Para a pneumologista, um dos fatores desse aumento são pessoas mais jovens até 30 anos que circulam mais, principalmente, na noite e levam o vírus para suas casas. Um caso, foi de um homem que se contaminou, ficou hospitalizado e passou para mais 12 pessoas da família.