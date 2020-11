Vídeo: no limite do tempo, Bombeiro de Alegrete salva bebê de 5 dias engasgada enquanto mamava

O sistema de videomonitoramento de segurança na sede do Corpo de Bombeiros de Alegrete registrou uma ação que comprova o nível de profissionalismo e capacitação dos militares.

A cena, gravada na noite de sexta-feira(20), mostra o desespero de um pai que chegou no quartel dos Bombeiros em busca de ajuda para salvar a vida da filha de apenas cinco dias.

O soldado Martins, que estava sozinho, naquele momento, ao perceber a gravidade e urgência da situação, agiu com eficácia, técnica e agilidade no atendimento. Desta forma, teve êxito no salvamento da bebê que estava com as vias aéreas obstruídas e inconsciente.

Ao ter conhecimento do fato, a reportagem entrevistou, na manhã de ontem(21), o soldado Martins para saber mais detalhes da ocorrência.

O jovem de 25 anos, há pouco mais de dois anos é Bombeiro, deste período, três meses no 2º Pelotão de Bombeiros de Alegrete. Ele começou o relato falando que estava sozinho na sede, pois a guarnição estava em atendimento externo, quando percebeu o barulho de buzina e gritos.

Imediatamente saiu da sala(SOP) na intenção de verificar o que estava acontecendo, quando o carro entrou no pátio do quartel e uma mulher gritava por socorro e informava que uma bebê estava engasgada. No vídeo, é possível acompanhar o desespero do pai que coloca as mãos na cabeça e caminha de um lado para o outro enquanto os vizinhos observam a ação do Bombeiro.

Soldado Martins rapidamente pegou nos braços a bebê chamada Júlia, e iniciou a manobra de Heimlich. Esse é um procedimento rápido de primeiros socorros para tratar asfixia devido à obstrução das vias respiratórias superiores por objetos estranhos como alimento, brinquedo ou outro objeto.

Já no segundo “tapinha” nas costas de Julia, ela respondeu aos sinais e abriu os olhos voltando a respirar sem muitas dificuldades e imediatamente ficou consciente. Durante o atendimento, o soldado pediu para que o Samu fosse acionado e a ambulância chegou rápido no quartel e encaminhou a bebê para uma avaliação na UPA. Um atendimento padrão para ter certeza que ela estava bem.

(Soldado Martins- foto arquivo)

Uma vida salva diante da técnica e agilidade do soldado, pois ele estava sozinho no quartel e a situação foi muito tensa, pois segundos representavam muito para aquela bebê.

O soldado disse que nunca havia passado por algo semelhante, mas que estava muito feliz com o resultado da ação. “É muito importante quando tu consegue ajudar alguém” – citou ao exemplificar que também é pai de uma menina de seis anos.

O pai da bebê, Leandro Costa, resume em um agradecimento a Deus por ter colocado pessoas certas em seu caminho naquele momento delicado. Foi um grande susto, mas só temos a agradecer, a Júlia está bem. É muito difícil se deparar com uma situação como a que aconteceu conosco, pois quando se trata de pais e filhos o sentimento é muito grande e difícil de agir” – citou.

Conheça um pouco mais sobre o soldado Martins:

Josué Martins Oribes, soldado Martins, demonstra que a dedicação e o amor à profissão sempre fazem a diferença. Ele que está como Bombeiro temporário deixa evidente que tem a mesma capacitação, além de ter feito curso de Atendimento Pré-Hospitalar ou APH. O alegretense por quatro anos foi Bombeiro Mirim e alí, segundo ele, despertou a a paixão pela profissão que exerce hoje, onde passou a conviver e ver como era a rotina dos Bombeiros. Soldado Martins, é o primeiro Bombeiro Mirim de Alegrete a exercer a profissão de Bombeiro.

O depoimento do pai da bebê – Leandro Costa

Leandro disse que a filha estava no colo da mãe, mamando no peito, quando desfaleceu. No primeiro momento, eles tentaram que ela respondesse ao chamado de ambos, a esposa tentou reanimá-la, assim como ele, que a colocou no seu antebraço e fez a massagem nas costas. Mas perceberam que a respiração estava muito fraca e decidiram pedir ajuda. Desesperado, Leandro pegou a filha nos braços e saiu correndo para rua, enquanto a esposa que ainda está com os pontos pedia ajuda. Momento em que os vizinhos, de uma rua próxima, estavam passando e o socorreram. “Na hora que minha esposa fez sinal o motorista parou e eles também estavam com um bebê no carro, na cadeirinha, a mulher apenas afastou um pouco e entrei com a Júlia e ele seguiu em direção aos Bombeiros. O que me chamou atenção foi que, durante todo percurso, o senhor que dirigia estava muito seguro e foi muito rápido, ele só disse para eu cuidar da Júlia que ele iria buscar recurso. Subiu a Daltro Filho e entrou com as buzinas e pisca alerta na Praça General Osório descendo até os Bombeiros, quando chegamos perto do quartel a esposa dele já começou a gritar que havia um bebê engasgado e rapidamente o Bombeiro já estava com a Júlia nos braços. Foi tudo muito rápido, assim como a chegada do Samu. As pessoas reclamam muito, mas não sabem a grandiosidade que é nosso atendimento, aqui. Na Sequência fomos para UPA, onde ela também foi muito bem atendida por toda equipe, médicos e demais integrantes da equipe. Neste momento, meu cunhado já estava lá. Pois quando o Bombeiro Martins fez a manobra e a Júlia já começou a reagir eu pensei na minha esposa também, ela tinha ficado chorando muito, assim como, nossa primogênita. Mas o meu desespero era tanto que eu não conseguia lembrar o número dos telefones, nem o dela ou o meu que também estava em casa. Foram umas cinco tentativas” – descreveu Leandro.

Ele e a esposa Catiussa residem no bairro Cohab Restinga e são pais de Valentina de cinco anos e de Júlia que estava com sete dias, hoje. Ainda muito emocionado, Leandro abre um parentese para destacar que ele e a esposa serão eternamente gratos a todos que estiveram presentes naquele momento, o Bombeiro Martins, o Samu, os vizinhos que os socorreram, a UPA, mas acima de tudo a Deus. Pois foi Deus que colocou cada pessoa no momento certo em seu caminho naquela noite e tudo aconteceu de forma muito rápida.

Reconhecimento dos colegas

Soldado Guerra estava como comandante da guarnição nesta noite e em atendimento com os colegas em uma ocorrência fora do quartel. Ela destacou que todos ficaram muito felizes com o salvamento realizado pelo colega, pois ele é merecedor do reconhecimento pela dedicação com que exerce a função. “Soldado Martins é um colega que está sempre atento a tudo, além de ser extremamente dedicado e pró-ativo” – disse a soldado em nome dos colegas.

Foto Julia reprodução RBSTV

Flaviane Antolini Favero