Sociedade de Engenharia e Arquitetura convoca Assembleia Geral

O presidente da Sociedade de Engenharia e Arquitetura de Alegrete (SEAA), no uso de suas atribuições que lhe conferem os Estatutos Sociais, convoca os senhores associados para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 7 de dezembro de 2022, quarta-feira, no auditório da Inspetoria de Alegrete do CREA/RS, localizada na Rua General Sampaio, nº 984, Sala 111, às 18h e 30min na primeira chamada, e às 19h na segunda chamada, para deliberarem a Ordem do Dia (pautas):

Gestão 2022-2024 – informações;

Eleição do Conselho Fiscal;

Votação – Anualidades;

Eleição de Conselheiro e Suplente para a Modalidade Engenharia Civil – CREA/RS;

Assuntos Gerais.

A SEAA informa que o período para inscrição de chapas que desejarem concorrer às eleições para o triênio 2023-2025 da entidade, é de 22 de novembro a 06 de dezembro de 2022, através do e-mail seaa.alegrete@gmail.com

Alegrete, 22 de novembro de 2022

Marnoon Poltozi Vargas

Presidente SEAA

Gestão 2022-2024