Sociedade de Engenharia e Arquitetura faz assembleia e define eleições da nova diretoria

O presidente da Sociedade de Engenharia e Arquitetura de Alegrete e Manoel Viana (SEAAMV), Marnoon Poltozi Vargas, no uso de suas atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca os senhores associados para a Assembleia Geral a ser realizada no dia 20 de dezembro de 2023, em sua sede, na Inspetoria do CREA/RS, sito a Rua General Sampaio, 984, Sala 111, em Alegrete, às 18h30min em primeira chamada, e às 19h em segunda chamada, para deliberar os seguintes assuntos:

Dentre as deliberações da assembleia serão tratados:

Alterações no Estatuto da SEAAMV:

— Procedimentos;

— Novas alterações. Prestação de Contas ao Conselho Fiscal:

— Gestão 2022/2023;

— Chamamento Público n° 01/2021. Votação – Anualidades:

— Leitura da proposição;

— Votação. Apresentação das chapas candidatas para Diretoria 2024-2025 da SEAAMV:

— Identificação das chapas inscritas. Eleição e Posse da nova diretoria.

A SEAAMV informa que o período para inscrições das chapas que desejarem concorrer às eleições para a Diretoria do biênio 2024-2025 da entidade é de 5 a 18 de dezembro de 2023, através do e-mail [email protected].

Condições no ato da inscrição:

— Os membros da chapa devem ser associados ao SEAAMV;

— Informar nome completo e CPF de todos os membros da chapa;

— A chapa deverá ser composta por: presidente, vice-presidente e tesoureiro.

Mais informações no 55 9 9956 8932

Marnoon Poltozi Vargas – Eng. Eletricista

Presidente SEAAMV

Gestão 2022-2023