Prefeitura investe mais de cinco milhões em máquinas para ajudar na manutenção de estradas

A entrega de duas escavadeiras hidráulicas, dois rolos compactadores e uma motoniveladora ocorreu no dia 5, em frente à Prefeitura, na Praça Getúlio Vargas.

Com a presença do Vice-prefeito, Jesse Trindade, secretários municipais, vereadores e a imprensa, os equipamentos foram oficialmente entregues e passam a integrar a frota da Secretaria de Agricultura e Pecuária (SAP), que realiza o trabalho de manutenção das estradas do interior há dois anos. O Secretário Daniel Gindri destaca o eficiente trabalho de gestão fiscal da Prefeitura, enfatizando que as finanças possibilitaram mais esse investimento de 5 milhões de recursos próprios em uma pasta fundamental para o setor agropecuário, que é vital para Alegrete.

“É a contrapartida do Executivo para aqueles que tanto trabalham, produzem e pagam impostos”, ressaltou Gindri, acrescentando: “Eles modernizaram lá fora, e nós precisamos modernizar aqui para entregar um bom trabalho”. Dentro do montante de 5 milhões, ainda estão previstas a chegada de mais duas retroescavadeiras, uma motoniveladora adicional, dois cavalos mecânicos, dois caminhões menores e podas de estradas, conforme informou o Secretário.

Secretário de Agricultura e Pecuária, Daniel Gindri

Alegrete possui um total de mais de 4 mil quilômetros de estradas no interior que necessitam de reparos constantes, especialmente agora que sofreram muitos danos devido às chuvas registradas desde setembro passado no município.

