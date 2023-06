Soja da Argentina está totalmente comprometida

A produção de soja na Argentina vem enfrentado desafios significativos com baixos rendimentos nas principais regiões de cultivo, conforme apontado pelo monitor de culturas do Geoglam para as nações que compartilham o Sistema de Informação do Mercado Agrícola (AMIS).

A safra de plantio precoce e tardio vem sofrendo as consequências de condições climáticas desfavoráveis, incluindo geadas precoces ocorridas em meados de fevereiro, déficits hídricos e calor extremo ao longo da estação. Esses fatores adversos interferiram nos momentos críticos do desenvolvimento das plantações, impactando a produtividade de soja do país Sul-Americano.

Em contraste, nos Estados Unidos, a situação é consideravelmente mais positiva. O progresso da semeadura tem estado visivelmente acima da média na maioria das regiões, à exceção de Dakota do Norte e Minnesota. As condições meteorológicas favoráveis têm proporcionado um ambiente propício para o cultivo de soja, gerando expectativas de uma boa safra. Ainda na América do Norte, no Canadá, a semeadura de soja começa em condições geralmente favoráveis, com a exceção de Saskatchewan, onde solos secos têm sido uma preocupação.

Na Ásia e na Europa, os produtores de soja também estão otimistas. Na China, a semeadura prossegue em condições favoráveis, enquanto na Ucrânia, apesar dos desafios associados ao conflito em curso no país, a semeadura avança bem distante da linha de frente de guerra. O quadro geral da produção de soja em 2023 evidencia a influência marcante da agrometeorologia sobre a agricultura global, mostrando a necessidade de estratégias adaptativas para lidar com as variações climáticas.

Material elaborado pelo metereologista, Gabriel Rodrigues com revisão de Aline Merladete.