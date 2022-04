Soldado do Exército morre após sofrer descarga elétrica em Quaraí

Um soldado do Exército de 18 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica em Quaraí, na Fronteira Oeste, no final da tarde de segunda-feira (25). O 5º Regimento de Cavalaria Mecanizado divulgou que o nome dele é Lucas Emanuel Ribeiro Pinto.

Conforme o Exército, Lucas voltava para casa depois de ter cumprido expediente no quartel quando, por volta das 18h30, “foi atingido por uma descarga elétrica de tempestade” em uma rua no bairro Lauro Macedo. Ele teria morrido na hora e foi localizado por uma pessoa que passava pelo local e entrou em contato com a Polícia Civil.

“Toda assistência e suporte psicológico estão sendo prestados aos familiares. Neste momento difícil, os integrantes do Regimento manifestam as condolências à família do Soldado Emanuel e se solidarizam com seu sofrimento, rogando a Deus que possa ampará-la e dar o conforto necessário em hora tão difícil”, disse o Exército em nota.

A RBS TV apurou que a chuva causou transtornos em alguns pontos da cidade, principalmente causados por apagamentos.

Além de Quaraí, outras cidades da Fronteira oeste e Campanha foram atingidas, como Uruguaiana e Santana do Livramento. De acordo com a Defesa Civil da Região de Uruguaiana, que atende a 24 municípios, não há registro de famílias desalojadas ou desabrigadas.

Nota do exército

“O Comando do 5º Regimento de Cavalaria Mecanizado, “Cavalaria da Legião de Tropas Ligeiras”, informa que na noite do dia 25 de abril de 2022, no município de Quaraí-RS, o Soldado do Efetivo Variável Lucas Emanuel Ribeiro Pinto, ao deslocar-se do quartel do 5º RC Mec para sua residência, por volta de 18:30 horas, foi atingido por uma descarga elétrica de tempestade, na localidade de Bairro Lauro Macedo, próximo ao centro da cidade. O militar veio a óbito no local, sendo encontrado por um transeunte, que acionou a Polícia Civil. Quando a autoridade policial chegou ao local tomou as medidas periciais e de remoção cabíveis. Posteriormente, o militar foi reconhecido pela família. Toda assistência e suporte psicológico estão sendo prestados aos familiares. Neste momento difícil, os integrantes do Regimento manifestam as condolências à família do Soldado Emanuel e se solidarizam com seu sofrimento, rogando a Deus que possa ampará-la e dar o conforto necessário em hora tão difícil.“

Fonte:G1