Solidariedade engaja os meios esportivo e empresarial para auxiliar os desabrigados das cheias

O evento solidário acontecerá às 15h, na Quadra do Real, e a participação de todos é fundamental. A equipe do Panther Vôlei está solicitando a doação de pelo menos 2 quilos de alimentos não perecíveis de cada participante. Essa contribuição será de grande valia para aliviar as necessidades daqueles que foram impactados pelas enchentes.

Kananda Lencina, Eduarda Lencina, Tatiane Bitencourt e Pamela Rhodes, fazem parte da equipe de administração do Panther Vôlei. Elas estão empenhadas em fazer a diferença em nossa comunidade, mostrando que o esporte vai além das quadras.

Já outra ação comunitária é da empresa Pereira Transportes:

No próximo domingo, dia 10/09, a empresa Pereira Transportes, com sede em Alegrete, demonstra sua solidariedade ao se deslocar até Bento Gonçalves com um objetivo claro: ajudar os irmãos de Roca Sales que enfrentam dificuldades devido às enchentes recentes.

A empresa está oferecendo seu transporte para levar donativos voluntários até a cidade de Roca Sales. É uma demonstração de compromisso com a comunidade e uma oportunidade para que todos se unam em prol de uma causa humanitária.

Quem tiver interesse, basta entrar em contato com Antonio, proprietário do caminhão da Pereira Transportes, por meio do número 55 9 9607-0015. Eles também oferecem a opção de retirar as doações em pontos estratégicos da cidade, tornando mais fácil para todos participarem desta ação solidária.

O endereço da empresa é rua Manoel Soares de Oliveira, número 54, Vila Grande, e estão à disposição para receber as doações e garantir que cheguem a quem mais precisa.

São duas iniciativas louváveis que demonstram o espírito solidário e comunitário de nossa região. Unidos, podemos fazer a diferença na vida daqueles que enfrentam dificuldades, mostrando que juntos somos mais fortes.