Chuva dá trégua em Alegrete, mas nível do Ibirapuitã continua subindo

O nível do rio continua a subir a uma taxa aproximada de 2cm/h, registrando-se atualmente em 11m,14cm, bem acima da cota de inundação de 9,70 metros.

Os impactos desta elevação são visíveis na quantidade de famílias e pessoas afetadas. Até o momento, 23 famílias encontram-se desabrigadas, somando um total de 66 pessoas. Além disso, 54 famílias foram desalojadas, resultando em 153 pessoas desalojadas.

Os bairros mais atingidos pelas inundações incluem Vila Nova, Santo Antônio, Canudos, Macedo, Promorar e Vila Izabel. Para auxiliar os afetados, dois abrigos estão atualmente em operação: o Ginásio do Oswaldo Aranha e o Antigo Posto do Bairro Macedo.

É importante destacar que as operações de resgate e assistência estão sendo conduzidas em conjunto, com o apoio ativo dos servidores da prefeitura de Alegrete, do Exército Brasileiro e de voluntários. Essa cooperação tem sido fundamental para amenizar os impactos das enchentes e garantir a segurança da população.

A Defesa Civil mantém canais de comunicação ativos para informações e assistência, sendo possível entrar em contato pelos números (55) 3961 1707 e (55) 991589544.

As autoridades seguem monitorando de perto a situação e tomando as medidas necessárias para enfrentar os desafios decorrentes das enchentes, buscando minimizar os impactos nas comunidades afetadas.