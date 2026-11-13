Solidariedade que salva vidas: Hemocentro terá dia especial para os doadores de sangue

Em alusão ao Dia Nacional do Doador de Sangue, celebrado em 25 de novembro, a Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Hemocentro de Alegrete, prepara uma ação especial para homenagear e agradecer a todos que fazem da doação de sangue um gesto de solidariedade e amor à vida.

A atividade será realizada na sexta-feira, dia 27 de novembro, das 7h às 13h, no Hemocentro de Alegrete, com uma programação especial dedicada aos doadores. A data foi escolhida porque, no dia 25, o Hemocentro estará realizando uma coleta externa na região.

Durante a campanha, os 100 primeiros doadores que comparecerem ao local receberão uma camiseta especial, como forma de agradecimento e incentivo à doação voluntária de sangue. Nas demais instala

Além de celebrar a solidariedade dos doadores, a iniciativa também busca chamar a atenção para a importância da manutenção dos estoques. Atualmente, o Hemocentro de Alegrete registra uma média de 30 a 35 bolsas de sangue coletadas semanalmente no município. Esse número não inclui as coletas externas realizadas nas quartas-feiras, quando as equipes percorrem municípios da região e conseguem reunir, em média, de 80 a 100 bolsas por ação.

Neste momento, a preocupação maior é com os tipos sanguíneos O positivo (O+) e O negativo (O-), que estão com estoques bastante limitados devido à demanda de pacientes que necessitam dessas tipagens. Nas

A campanha integra a programação do Mês do Doador de Sangue e reforça a importância da doação regular. Mais do que uma homenagem, a ação é também um convite para que a comunidade participe e incentive novos voluntários a se tornarem doadores.