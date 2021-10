Sucesso de “Round 6” faz com que plataforma de streaming seja processada

O sucesso de Round 6 pode custar caro para a Netflix. O motivo? Uma empresa de internet da Coreia do Sul, país onde a série foi desenvolvida, decidiu processar a plataforma de streaming justamente pela enorme popularidade conquistada pelo programa.

De acordo com a Variety, a SK Broadband foi à justiça contra a Netflix alegando que o tráfego de dados utilizado para ver Round 6 é imenso, devido ao tamanho sucesso da série. Por conta disso, a empresa exige que o serviço de streaming arque com os custos de manutenção deste tráfego.

A SK Broadband estima que a Netflix esteja devendo 27,2 bilhões de wones, cerca de R$ 124,5 milhões — vale lembrar que o prêmio de Round 6 para o sobrevivente é bem maior: 45,6 bilhões de wones. Será que o vencedor do game ajuda a pagar essa pendência?

Em comunicado, a plataforma argumentou que os usuários já pagam a internet fora de suas assinaturas e irá recorrer do processo, ao mesmo tempo em que buscará um acordo com a empresa de banda larga. Um porta-voz da Netflix disse que o movimento se dará por “acreditar no relacionamento colaborativo entre provedores de conteúdo e ISPs, com cada um fornecendo a melhor experiência aos consumidores mútuos”.

— Estamos investindo pesadamente em trazer excelente conteúdo coreano para nosso público em todo o mundo. Apesar de não poder entrar em detalhes do processo, continuamos buscando um diálogo aberto com a SK Broadband, para que os consumidores possam continuar a desfrutar de streaming de conteúdo de alta qualidade em velocidades rápidas — reforçou o porta-voz.

No seriado criado pelo coreano Hwang Dong-hyuk, 456 endividados entram para um game disputado em seis rounds. Eles se enfrentam entre si em jogos infantis tradicionais da Coreia do Sul, e os perdedores acabam pagando com a própria vida. O grande campeão fatura uma fortuna de 45,6 bilhões de wones (cerca de R$ 208 milhões de reais, na conversão atual).

Fonte: Gaúcha/ZH