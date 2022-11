Sunset Urcamp: Instituição promove evento em frente ao prédio Central

Um encontro ao pôr do sol. Na próxima terça-feira, 29 de novembro, acontece a primeira edição do ‘Sunset Urcamp: seu futuro começa aqui’. A proposta da Instituição Comunitária de Ensino Superior é realizar, em frente ao campus Central, em Bagé, uma ação voltada aos alunos e vestibulandos. A partir das 19 horas, o foco são as matrículas e rematrículas com parcelamento em sete mensalidades e sem reajuste, negociações sem multa e juro zero, cashback e sorteio de bolsas de estudo. A quadra será fechada para receber os beers e food trucks da cidade ao som do DJ Pablo Antunes.

A campanha de antecipação de matrículas e rematrículas, que encerraria no dia 23 de novembro, foi um sucesso e, pela alta demanda, a Instituição prorrogou a ação, que será finalizada no último dia do mês corrente. Pensando nisso, a Urcamp, através de sua gestora, a reitora Lia Maria Herzer Quintana, criou o evento Sunset Urcamp, oferecendo diversas facilidades para que os estudantes, sejam eles vestibulandos ou veteranos, possam usufruir das condições com atendimento especial no dia 29, próxima terça-feira. Desta forma, até 30 de novembro o parcelamento das mensalidades para os cursos de graduação será em sete vezes e os valores estarão congelados, sem o reajuste de 2023, para o primeiro semestre do próximo ano.

Durante o Sunset Urcamp, com a quadra fechada para o espaço de interação com beers e foods trucks ao som do Dj Pablo Antunes, a equipe de negociações estará disponível para quem tiver interesse de quitar seus débitos e garantir vaga com rematrícula. O diferencial é que, além de zerar o juro e retirar a multa, a Urcamp também estará com cashback para o próximo ano. Quanto às matrículas e dúvidas dos futuros ingressantes, a Central de Atendimento irá auxiliar os candidatos e explicar sobre as formas de ingresso, metodologia de ensino, incentivos governamentais e particulares, mensalidades e descontos. Para aqueles que fizerem sua matrícula ou rematrícula no dia do Sunset, brinde garantido junto à Central.

A reitora Lia Quintana, que deixa o cargo na virada do mês de novembro, diz que ações de vestibular devem seguir de forma permanente, para que a Urcamp se mantenha com os avanços conquistados nos últimos 12 anos, como de recuperação financeira e de créditos perante a comunidade. “Vamos fazer um acolhimento aos nossos alunos para encerrar o ano e, ao mesmo tempo, incentivar novos ingressos, porque a Urcamp continua; precisamos de nosso aluno aqui, convivendo, desfrutando do ensino que oferecemos que é o melhor de toda a região, e disso não temos dúvidas, movimentando esta Instituição que é de todos, da comunidade”, pontua.

Sorteios de bolsas de estudos

Quem realizou a prova de redação do Vestibular da Urcamp até o dia 22 de novembro, está concorrendo a uma bolsa integral. O sorteio, que estava marcado para ocorrer em 24 de novembro, às 14 horas, foi transferido para o Sunset Urcamp, como parte da programação. A grande novidade, no entanto, é que além desta, a Instituição irá presentear outros dois estudantes.

Serão dois sorteios para bolsa parcial de estudos, isto é, 50% de desconto para ser utilizado durante todo curso. No entanto, diferente do Vestibular Premiado, esta ação é válida também para alunos que já estudam na Urcamp. Concorrem aqueles que efetivarem a matrícula ou rematrícula até às 20 horas do dia 29 de novembro. Após este horário, os dados serão coletados para sortear as duas bolsas parciais e a bolsa integral do vestibulando.

Vale ressaltar que o Vestibular Premiado é válido para candidatos que estejam ingressando em um novo curso, não para retornar aos estudos em uma graduação na qual já esteve matriculado anteriormente. Já as bolsas parciais, válidas para vestibulandos e veteranos, serão concedidas caso os vencedores tenham efetivado o contrato, isto é, pago a primeira parcela da mensalidade. Em caso dos candidatos não cumprirem os requisitos obrigatórios, serão feitos outros sorteios em data oportuna e divulgada posteriormente.

Cursos de Graduação

Hoje, são mais de 20 cursos dentro da Graduação i Flex oferecidos em Bagé, Alegrete, Sant´ana do Livramento e São Gabriel, o que aumenta a possibilidade de escolha do ingressante. O modelo inovador por competências, onde os alunos trabalham projetos reais, a partir de demandas de empresas, instituições, prefeituras, clubes de serviços, membros da comunidade e profissionais liberais da região, segue sendo o grande atrativo da Urcamp para melhor preparar os acadêmicos, em todas as áreas de atuação, para o mercado de trabalho.

Além da programação envolvida no entorno da Urcamp, a organização vai divulgar os incentivos oferecidos à graduação, como: ProUni (Programa Universidade para Todos), com bolsas integrais; e o FIES (Fundo de Financiamento Estudantil), cujo percentual a ser financiado varia de acordo com a renda do candidato. Para ambos, é necessário que o inscrito tenha realizado o Exame Nacional do Ensino Médio. No caso do ProUni, é válida a última edição; para o FIES, podem concorrer todos aqueles que prestaram o ENEM de 2010 para cá. Já para os estudantes que não tiverem feito o Exame Nacional do Ensino Médio, a Urcamp também oferece o financiamento do Pravaler, no percentual de 50% e sem juros para o aluno. Nesta modalidade, o estudante paga metade do valor da mensalidade e paga no dobro do tempo.

Os cursos de graduação da Urcamp são: Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física bacharelado, Educação Física licenciatura, Enfermagem, Engenharia Civil, Farmácia, Fisioterapia, Formação de Professores – Artes Visuais, Formação de Professores – Ciências Biológicas, Formação de Professores – História, Formação de Professores – Pedagogia anos iniciais: ensino fundamental, Formação de Professores – Pedagogia educação infantil, Formação de Professores – Pedagogia Gestão de Ensino (gestão, coordenação e orientação educacional), Jornalismo, Medicina Veterinária, Nutrição, Psicologia e Sistemas de Informação.