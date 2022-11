Comércio de Alegrete está no clima verde e amarelo

Para quem deixou a preparação em cima da hora, a boa notícia é que ainda está em tempo de ir ao comércio e garantir itens decorativos, roupas e outros artigos para assistir ao jogo e torcer muito pela seleção.

A reportagem do Portal Alegrete Tudo foi às ruas do comércio para conferir o que as lojas estão oferecendo em produtos verde e amarelo e itens relacionados a competição mundial que atiçam o interesse do consumidor.

Camisas oficiais do Brasil não se encontra nas lojas. Não é por falta e sim por não ser disponibilizada pelos lojistas, que acabaram não investindo neste item. Há uma dezenas de outros modelos de camisas sendo vendidas nos camelôs e algumas lojas der confecções.

Com a maior oferta de produtos, também é grande a variação de preços entre alguns dos itens que devem ser mais procurados na época. Por exemplo, as bandeiras plásticas que são utilizadas para enfeitar ruas e casas são encontradas com preços variando de R$ 2,50 a R$ 3,50 o metro. Já as cornetas custam entre R$ 3 e R$ 8. Por outro lado, no comércio também é possível réplicas da camisa da seleção com preços médios de R$ 35. Existe a opção de modelos similares as novas camisas da seleção pelo valor de R$ 50.

Vários lojas apostaram na decoração em verde e amarelo, é possível até mesmo encontrar colaboradores vestindo camisas em alusão a seleção brasileira. Diversos itens em verde amarelo são comercializados.

Nas ruas do comércio muita gente ostentando a camisa do Brasil, em diversos modelos. Algumas lojas baixaram a cortina por volta das 15h30min, e os funcionários permanecerão no trabalho, outros terão a oportunidade de assistir ao jogo em casa, como outros não terão folga para assistir a estreia da seleção do Tite e do alegretense Cleber Xavier.