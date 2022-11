Décio Marini, detentor do maior acervo fotográfico da cidade, agora é cidadão alegretense

A sessão solene reuniu lideranças empresariais, segmento onde o homenageado é atuante há décadas, assim como fotógrafos de diferentes gerações, já que Décio Marini dedica-se a esse ofício com invulgar talento. E foi através da fotografia, que Marini devolveu a Alegrete o carinho e a acolhida que sempre recebeu da comunidade.

A Stop Fotografia, empresa que leva seu nome em sociedade com Elton Linhares, há mais de 30 anos mantém acervo das principais fotos antigas de Alegrete, todas com informações históricas. A partir de 2012 e pelos cinco anos seguintes, Marini dedicou-se a fotografar toda a cidade, permitindo uma viagem no tempo desde as origens até os dias atuais.

Muito mais fez pelo Alegrete.

Tudo isso foi destacado pelos vereadores Itamar Rodriguez, Fábio Perez, Eder Fioravante, Ênio Bastos e Anilton Oliveira, que presidiu a sessão e foi o proponente da homenagem. Em destaque também as falas do professor Alair Almeida, que se diz discípulo de Marini na fotografia, e de Adão Faraco, o ex-prefeito que fez questão de prestigiar a homenagem.

Na plateia, figuras da cena cultural como Derli Chapéu Preto Vieira, Elci Alfaro e Paulo Mittidieri; da cena política, como Osvaldo Chibiaque; e da cena empresarial, como Deonir Martini e Luiz Alberto Izolan. Entre os fotógrafos, destaque para Eduardo Dudu Silveira, da nova geração, e Zorzi, representando a “velha guarda”.

Os filhos Bolivar e Ruana Marini acompanharam a sessão, dividindo a emoção pelo reconhecimento à trajetória do pai.

Foi uma sessão cheia de significados, onde a importância dos registros históricos de Decio Marini estiveram em primeiro plano, complementadas pelas outras tantas atividades do empresário e fotógrafo que o fazem um verdadeiro Cidadão Alegretense.

Informações e fotos assessoria da Câmara de Vereadores