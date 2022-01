Suplementos naturais que ajudam a emagrecer

Quando estamos acima do peso e não gostamos do que enxergamos no espelho, partimos em busca do corpo perfeito. Diversas pessoas, a maioria mulheres, enfrentam dietas loucas e restritas, praticam exercícios de forma exagerada e recorrem a remédios ou drogas fortes, tudo para ter resultado rápido.

Infelizmente o processo de emagrecimento saudável é demorado, mas vale apena. Além disso, há suplementos naturais que podem ajudar nessa caminhada, conheça alguns:

SPIRULINA

Tem alto teor nutricional, é rica em nutrientes e proteínas e é usada há milhares de anos. Quando consumida adequadamente ela produz a sensação de saciedade, fazendo com que o corpo funcione melhor e a vontade de comer demais desapareça, como a vontade de comer doces, por exemplo.

Ela pode ser encontrada em cápsulas ou em pó, e pode ser ingerida de várias maneiras.

ÔMEGA 3

O ômega 3 tem o poder de diminuir a fome, controlando o apetite, e aumentar a ação da insulina, ou seja, transforma o açúcar em energia antes que se torne gordura corporal.

Pode ser encontrado em cápsulas.

GUARANÁ

Assim como todos os suplementos para emagrecer, ele diminui o apetite, além de ter efeito termogênico que facilita a queima de gordura corporal e aumenta o nível de energia durante o dia.

QUITOSANA

É rica em fibras que, quando ingeridas, se transformam em um gel no estomago, diminuindo a absorção de gordura e a fome. Essas gorduras que são “evitadas” são liberadas pelas fezes, contribuindo com a perda de peso.

GOJI BERRY

Possui compostos bioativos que promovem alto potencial antioxidante e é rico em fibras, vitaminas e minerais, o que favorece a perda de gordura.

FASEOLAMINA

É uma substância encontrada no feijão branco que age inibindo a digestão do amido, diminuindo o número de calorias e auxiliando no processo de emagrecimento.

IOIMBINA

Age diretamente na gordura localizada presente no abdômen, coxas e glúteos. Aumenta e acelera a queima de gordura e promove a sensação de saciedade

Geovanna Valério Lipa