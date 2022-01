Comer laranja todos os dias faz bem a saúde

A laranja é uma fruta conhecida e adorada mundialmente pelo seu gosto doce e cítrico. Com o passar do tempo, a laranja deixou de ser apenas uma fruta e passou a ser um ingrediente especial para diversas receitas, como bolos, doces, feijoada, sucos, vitaminas, etc. Ela é rica em vitamina C, flavonoides, betacaroteno e fibras, sendo uma aliada no combate a certas doenças.

BENEFÍCIOS DA LARANJA

Diminui o risco de AVC: os flavonoides presentes na fruta ajudam a melhorar a função dos vasos sanguíneos, além de agirem como anti-inflamatório.

os flavonoides presentes na fruta ajudam a melhorar a função dos vasos sanguíneos, além de agirem como anti-inflamatório. Previne pedras nos rins: o suco da fruta produz uma carga alcalina e diminui o nível de ácido úrico no corpo, ajudando a controlar o aparecimento de pedras nos rins.

o suco da fruta produz uma carga alcalina e diminui o nível de ácido úrico no corpo, ajudando a controlar o aparecimento de pedras nos rins. Diminui o colesterol ruim: os flavonoides, fibras e vitamina C controlam a absorção de colesterol no intestino, diminuindo o nível do colesterol ruim.

os flavonoides, fibras e vitamina C controlam a absorção de colesterol no intestino, diminuindo o nível do colesterol ruim. Previne o câncer: o consumo adequado da fruta ajuda na prevenção de alguns tipos de câncer, como o câncer de mama, estômago, esôfago e pâncreas. Novamente, graças aos flavonoides que bloqueiam o surgimento de alguns genes “ruins” que causam essas doenças.

o consumo adequado da fruta ajuda na prevenção de alguns tipos de câncer, como o câncer de mama, estômago, esôfago e pâncreas. Novamente, graças aos flavonoides que bloqueiam o surgimento de alguns genes “ruins” que causam essas doenças. Melhora a memória: estudos comprovaram que o suco natural da fruta, quando consumido todos os dias, colabora com a melhora da função cerebral. A vitamina C presente na fruta ajuda na sinapse dos neurônios, melhorando a transmissão de impulsos nervosos de uma célula para outra.

estudos comprovaram que o suco natural da fruta, quando consumido todos os dias, colabora com a melhora da função cerebral. A vitamina C presente na fruta ajuda na sinapse dos neurônios, melhorando a transmissão de impulsos nervosos de uma célula para outra. Melhora a saúde dos olhos: estudos comprovaram que as pessoas que comiam pelo menos uma laranja apor dia, tinham poucas chances de ter degeneração macular, que leva a perda progressiva da visão.

estudos comprovaram que as pessoas que comiam pelo menos uma laranja apor dia, tinham poucas chances de ter degeneração macular, que leva a perda progressiva da visão. Coração mais forte: as propriedades contidas na fruta ajudam na proteção cardiovascular.

as propriedades contidas na fruta ajudam na proteção cardiovascular. Afasta doenças respiratórias: quando consumida diariamente ela é capaz de afastar ou amenizar os sintomas de renite e asma.

quando consumida diariamente ela é capaz de afastar ou amenizar os sintomas de renite e asma. Previne gripes e resfriados: como a frutinha é rica em vitamina C, acaba aumentando a imunidade e protegendo o corpo dessas gripes e resfriados.

como a frutinha é rica em vitamina C, acaba aumentando a imunidade e protegendo o corpo dessas gripes e resfriados. Melhora o humor: ela é capaz de melhorar o estado emocional das pessoas, afastando a depressão e até mesmo diminuindo os sintomas da TPM.

ela é capaz de melhorar o estado emocional das pessoas, afastando a depressão e até mesmo diminuindo os sintomas da TPM. Melhora a diabetes: a ingestão correta dessa fruta ajuda a reduzir o estresse oxidativo associado ao diabetes e, consequentemente, acaba melhorando os sintomas da doença.

Geovanna Valério Lipa