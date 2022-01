O alho pode deixar a sua vida mais saudável e livre de doenças

Share on Email

O alho é o bulbo de uma planta que é muito usado como tempero para todo tipo de comida e condimentos, mas também pode ser usado com fins medicinais. Os mais antigos já usavam o alho como remédio caseiro para combater infecções e outros problemas de saúde, como pressão alta, por exemplo.

Sabe-se que essa planta é rica em minerais como potássio, cálcio e magnésio, e compostos sulfurados, como alicina, que é responsável pelo seu cheiro e, consequentemente, pelos seus “poderes” medicinais. Hoje em dia, além de ser inserido na alimentação, também é usado para fabricar várias cápsulas e vitaminas com o objetivo de melhorar a saúde.

BENEFÍCIOS DO ALHO NA ALIMENTAÇÃO

Reduz a pressão arterial: quando consumido regularmente faz com que os vasos sanguíneos se dilatem mais facilmente, reduzindo a pressão arterial.

Diminui o colesterol ruim: estudos comprovam que quando consumido diariamente e moderadamente, o alho pode aumentar o colesterol bom e diminuir o ruim.

Ajuda a evitar gripes e resfriados: o alho tem ação antibiótica, antisséptica e antimicrobiana, sendo eficiente quando se trata de prevenir ou curar gripes e resfriados.

Melhora a digestão: o alho pode auxiliar na digestão dos alimentos e na eliminação de resíduos e das bactérias “ruins”, prevenindo as inflamações estomacais e intestinais.

Previne depressão e diabetes: quando consumidos diariamente e de modo adequado, o alho pode agir como uma barreira para prevenir à diabetes e a depressão.

Vale lembrar que assim como todo alimento, quando consumido em excesso pode causar problemas como vômito, gases, diarreia, dor de cabeça, dor nos rins e tonturas.

ÓLEO DE ALHO EM CÁPSULAS

O óleo de alho em cápsulas é considerado um suplemento alimentar e pode ser encontrado em quase todas as farmácias, lojas naturais e até mesmo na internet por um preço acessível. Esse óleo trás vários benefícios para a nossa saúde, como:

Diminui o colesterol;

Mantem o bom funcionamento do coração;

Fortalece o sistema imune;

Controla a pressão arterial;

Previne o envelhecimento;

Melhora a memória;

Diminui os sintomas da osteoartrite;

Colabora com a perda de peso.

Mesmo com tantos benefícios, as cápsulas não indicadas para mulheres que estão amamentando, pois pode mudar o gosto do leite materno. Também é contraindicado para crianças menores de 3 anos de idade e antes de cirurgias.

Geovanna Valério Lipa