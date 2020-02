Supostas mensagens amorosas seriam a causa de ameça de morte contra um jovem na Nilo Gonçalves

Mãe faz registro contra homem que ameaçou o filho de morte mais de uma vez, no bairro Nilo Soares Gonçalves.

No último dia 18, uma dona de casa de 52 anos, procurou a Delegacia de Polícia de Alegrete depois de um indivíduo ir até a frente da sua residência e mostrar uma arma de fogo. De acordo com a mulher, ela estava em casa na companhia de uma filha quando o acusado chegou na frente perguntando pelo filho da mesma. Ao ouvir que ele não estava no local, o indivíduo disse que estava com o telefone da esposa e nele havia muitas mensagens do filho da dona de casa. O alerta era de que iria retornar e levantou a camiseta mostrando uma arma de fogo, para tirar satisfação.

Cerca de 30 minutos depois, o acusado retornou na casa para saber se o filho da comunicante já havia retornado. Diante de mais uma negativa, novamente ele mostrou a arma e ressaltou que iria insistir para conversar com o filho dela para tirar a limpo o motivo de tantas mensagens para sua esposa.

A dona de casa, disse que não conhece o acusado, apenas sabe que ele reside no bairro Airton Senna.