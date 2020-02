6º RCB inicia mais um curso de formação de Sargentos em Alegrete

Na tarde do dia 19 de fevereiro, foi realizada no 6º Regimento de Cavalaria Blindado – “Regimento José de Abreu” a solenidade de entrada, pelo Portão das Armas, dos novos alunos no Curso de Formação e Graduação de Sargentos (CFGS) 2020/2021. Nesse ano, foram matriculados 111 alunos de diversas partes do País, sendo 65 do Estado do Rio Grande do Sul e 02 da cidade de Alegrete. Os demais alunos são oriundos dos Estados do Rio de Janeiro (34), Minas Gerais (06), São Paulo (03), Paraná (02) e Santa Catarina (01).

A cerimônia militar iniciou com a abertura simbólica dos portões do quartel, realizada pelo aluno Pedro Arthur Silva de Oliveira, de 17 anos,o mais jovem da turma. Na sequência, foi realizada a entrada dos jovens pelo Portão das Armas, trajando roupas civis, simbolizando o início do Curso de Formação e Graduação de Sargentos. Posteriormente, foi realizada a primeira formatura com os alunos incorporados ao efetivo do 6º RCB e trajando o uniforme camuflado do Exército Brasileiro.

O ato militar foi presidida pelo General de Brigada Ricardo José Nigri, Comandante da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, acompanhado do Ten Cel Renato Fróes Medina, Comandante do 6º RCB, do Sr Marcio Amaral, Prefeito de Alegrete, do Sr Moises Fontoura, Presidente da Câmara Municipal, do Sr Rafael Echevarria Borba, Juiz da Comarca de Alegrete, além de diversas autoridades civis e militares e grande quantidade de amigos e familiares dos alunos que prestigiaram o evento.

Em suas palavras, o Comandante do 6º RCB agradeceu a presença dos familiares e destacou a importância dos valores na formação dos futuros sargentos e agradeceu a presença dos familiares. O Gen. Nigri, em suas palavras, destacou a importância da esforço individual, da coesão interna e dos valores militares na formação os sargentos, destacando a importância dos futuros sargentos para o Exército Brasileiro.

O Primeiro ano de formação no CFGS, realizado no Regimento, abrange a formação Individual do combatente militar bem como aprendizado técnico e prático das funções do Sargento. Após o primeiro ano, as alunos podem optar por seguir para Escola de Sargentos de Logística (EsSLog), no Rio de Janeiro, para o Centro de Instrução de Aviação do Exército (CIAvEx), em Taubaté (SP) ou para a Sargentos das Armas (ESA), em Três Corações (MG), onde irão terminar sua formação obtendo o grau de tecnólogo e serão declarados Sargentos.