Suspeitos de agredir, roubar e capotar caminhonete de comerciante são presos em Alegrete

Na tarde desta quinta-feira (3), a Polícia Civil, por meio dos policiais civis da Delegacia de Polícia de Alegrete, com o apoio das demais delegacias da cidade (DECRAB, DPPA e DPR), coordenados pela delegada Fernanda Mendonça, realizou a operação “Nó Solto”.

A ação teve como objetivo cumprir quatro mandados de busca e apreensão nos bairros Nilo Soares Gonçalves e Airton Sena, além de efetuar o cumprimento de três mandados de prisão temporária expedidos pelo poder Judiciário após pedido da autoridade policial.

A operação “Nó Solto” foi resultado de uma investigação relacionada a um roubo ocorrido no interior de Alegrete no dia 22 de julho, no qual a vítima foi amarrada, agredida e ameaçada durante o assalto. Os criminosos roubaram diversos objetos da propriedade da vítima e empreenderam fuga.

Contudo, o proprietário do estabelecimento conseguiu se libertar, buscar ajuda e comunicar o ocorrido às autoridades. Após uma minuciosa investigação, os policiais identificaram os envolvidos no crime, o que levou à solicitação de mandados de busca e prisão temporária.

Os três autores dos delitos, de 28, 34 e 37 anos, foram capturados durante a operação. Em uma das residências alvo das buscas, foram encontradas 48 pedras de crack, todas embaladas para venda, bem como uma porção de maconha e outros objetos relacionados aos crimes investigados, como dinheiro, aparelhos celulares, além de carnes suspeitas de furto e outros itens supostamente obtidos de forma ilícita.

Durante a ação, um casal também foi detido em flagrante por tráfico de drogas: o homem é um dos presos que estava com um mandado em seu nome, e a mulher é sua companheira, de 28 anos.

A história criminal dos presos é variada, sendo que um deles não possuía antecedentes policiais. Os outros dois já têm histórico criminal conhecido, tendo praticado diversos crimes, como furto, roubo, receptação, lesão corporal, ameaça, resistência, porte e posse ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e até tentativa de homicídio. A mulher também possui antecedentes por tráfico de drogas, ameaça, injúria e coação no curso do processo.

Após serem submetidos às formalidades legais, os quatro presos foram encaminhados à DPPA e, posteriormente, ao Presídio Estadual de Alegrete.

A Polícia Civil de Alegrete reforça a importância da colaboração da comunidade para o combate ao crime e solicita que qualquer denúncia seja feita pelos números (55) 3427-0300 (plantão) ou (55) 98451-1689 (WhatsApp), garantindo-se o sigilo das informações fornecidas.