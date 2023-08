Com extensa pauta da sessão, Fátima Marchezan assume vaga na Câmara

A primeira sessão ordinária da Câmara de Vereadores depois da volta do recesso, neste dia 3, contou com a presença da suplente -vereadora Fátima Marchezan que ocupa a vaga do vereador Fabio Bocão, que teve seu mandato cassado no último dia 28 de agosto. Com ela, o Poder Legislativo fica agora com a presença de três mulheres, dentre os 15 vereadores. Mesmo com o processo que cassou o mandato do vereador Bocão sob judice, o trabalho segue normal na casa e agora com a presença da suplente do PP.

As filhas da nova vereadora Juliana Marchezan, Mariana Menezes e mais a assessora Luciana Veiga acompanharam o início do trabalho da mãe. A edial disse que não vai ser vereadora só de quem confiou seu voto a ela, e sim a toda a comunidade sempre buscando agir com ética e comprometimento pelas necessidades de Alegrete. -Estou me inteirando das rotinas e de como é o trabalho nesse Poder. Os colegas estão me auxiliando e, aos poucos, vamos.

A veredora Firmina Soares- Fuca do PDT acha importante uma nova vereadora visto que para as eleições de 2024 vai diminuir o número de candidatos a vereadores, por partido, de 23 para 16 e assim, também vai cair as vagas femininas para o próximo pleito.

Sessão ordinária do dia 3 de agosto de 2023

Na sessão deste dia 3, depois de 21 de recesso, conta 98 ofícios com respostas a solicitações de informações do Executivo e ainda mais 30 pedidos de providências diversas protocolodas no recesso, Ainda na ordem do dia, a votação de dois pareceres de projetos de lei oui endas de projetos.

Mesa Diretora da Câmara