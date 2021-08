Tarcísio Meira, ícone da dramaturgia, morre de Covid

Ícone da dramaturgia, com mais de 60 anos de carreira, ele estava internado na UTI do Albert Einstein, na Zona Sul de SP. Ator e sua esposa, a atriz Glória Menezes, de 86 anos, deram entrada no hospital na última sexta (6) após serem diagnosticados com a doença.

Ele estava internado no hospital Albert Einstein, na Zona Sul da cidade, em tratamento contra a doença.

Tarcísio e sua esposa, a atriz Glória Menezes, de 86 anos, deram entrada no hospital na última sexta-feira (6). O artista chegou a ser intubado na UTI e fazer hemodiálise contínua.

De acordo com o boletim médico divulgado pelo hospital na quarta (11), a atriz está se recuperando bem e recebe auxílio de oxigênio via nasal. Ela está internada em um apartamento.

Ambos receberam a 2ª dose da vacina contra Covid em março deste ano, na cidade de Porto Feliz, no interior de São Paulo.

Na CPI da Covid, na manhã desta quinta (12), os senadores fizeram 1 minuto de silêncio em memória ao ator.

Nenhuma vacina oferece proteção de 100% contra doenças, mas todas reduzem o risco de infecção, hospitalização e morte, principalmente depois da segunda dose.

É importante lembrar que vacinas funcionam, mas não são infalíveis. Ainda assim, apesar de a probabilidade de infecção após a vacina ser pequena, quanto mais a doença estiver circulando, maior é o risco de o imunizante falhar. Por isso a necessidade de vacinar o maior número de pessoas possíveis o quanto antes.

Tarcísio e Glória

O ator Tarcísio Meira nasceu em São Paulo (SP) no dia 5 de outubro de 1935. Estreou na Globo em 1967 e trabalhou em mais de 60 programas, entre minisséries, especiais e novelas.

Atriz de teatro, televisão e cinema, Glória Menezes nasceu em Pelotas (RS). Na Globo, estreou em 1967 com a novela “Sangue e Areia”. Atuou em mais de 40 telenovelas na emissora.

Tarcísio e Glória foram casados por quase 60 anos e são pais do também ator Tarcísio Filho.

Carreira

Um dos mais reconhecidos nomes da atuação no Brasil, Tarcísio Meira tinha um currículo de mais de 60 trabalhos na televisão, entre novelas, seriados, minisséries, teleteatros e telefilmes, numa carreira que começou em 1961, na extinta TV Tupi.

Também participou de 22 longas-metragens, dirigidos por cineastas como Glauber Rocha, Walter Hugo Khouri, Anselmo Duarte e Bruno Barreto, além de 31 peças de teatro.

Em depoimentos ao Memória Globo, Tarcísio Meira fala sobre a escolha do seu nome artístico, e sobre o início da carreira no teatro, em 1959, e na Globo, em 1967.

