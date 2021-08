Neuropediatra não atende mais pelo SUS em Alegrete

O neuropediatra que desde 2017 atendia pelo SUS em Alegrete, numa luta e conquista do Grupo de Pais e Amigos dos Autistas de Alegrete- GAPAA não vai mais prestar esse atendimento.

A presidente do GAPAA- Ana Brasil lamenta muito a situação. Com isso, centenas de crianças não terão acesso à consulta pelo SUS nessa especialidade Alegrete.

Ela salienta que a decisão desse profissional não mais atender, pelo SUS, se deve a falta de organização da Secretaria da Saúde em marcar, remarcar e organizar os atendimentos que aconteciam de 15 em 15 dias em sala da Santa Casa.

Neuropediatra Dr Flávio Cardoso

Também observou que alguns responsáveis pelos filhos atrasavam, ou no caso de uma família que chegou minutos antes com o filho que sofre com convulsão e na agenda do médico tinha um horário e no papel que deram a eles, outro. Esses fatos desgostaram o médico que se desligou do Serviço Único de Saúde.

O médico vinha da cidade de Bagé atender crianças e jovens com autismo aqui de Alegrete e com outras comorbilidades. Agora, o Neuropediatra vai trabalhar somente em clínica particular com consultas a 400 reais.

– É uma situação deprimente, comentou a presidente do GAPAA, sabendo que existem mais de 400 pessoas com a síndrome do espectro autista, na cidade, que precisam de atendimento desse profissional, além de outras crianças.

Ana entrou com requerimento no Ministério Público pedindo a contratação urgente do médico, visto que muitas famílias não tem condições de pagar 400 reais pela consulta, afirma. – Foi uma luta de muitos anos para conseguir esse profissional de excelência e agora deixar famílias sem condições na mão.

A Secretaria de Saúde Haracelli Fontoura informou que foi uma decisão do médico de não atender mais pelo SUS e sim particular.