Tatuador alegretense é morto a tiros no pátio de casa em Santa Maria

Um alegretense foi assassinado no último domingo(16), em Santa Maria. Alessandro Carvalho Matos, 39 anos, era tatuador e conhecido como Chakal.

Ele foi morto a tiros, na frente de um dos filhos, no pátio da própria residência. Por volta de 23h40min, dois homens encapuzados e armados pularam uma cerca e, correndo, invadiram a casa.

Ao ver os criminosos, o alegretense, no instinto de proteger o filho, teria tentado agarrar um dos invasores, mas foi baleado várias vezes.

Os acusados fugiram do local. Eles ceifaram a vida de um pai, trabalhador e ser humano do bem, que tinha em suas mãos a arte da sobrevivência, pois trabalhava como tatuador muito conhecido na cidade.

Alessandro deixou a viúva e quatro filhos, de 15, 11, quatro e um ano. O crime ocorreu em uma casa da Travessa Desbravadores, no Bairro Lorenzi.

Os relatos nas redes sociais são inúmeros. Todos, evidenciam que o tatuador era um ótimo pai, arrimo de família e amigos dos amigos.

O irmão Amir Carvalho Matos em entrevista ao Diário de Santa Maria destacou que o irmão era um homem bom e que há um mês já tinha recebido ameaça, mas nada que ele pudedse imaginar que iria acontecer o que fatalmente foi esse trágico desfecho.

Alessandro, conhecido também como Chakal, sustentava a família trabalhando como tatuador. Quando surgia um serviço, também atuava como pintor ao lado do irmão. Com o trabalho, e mais o dinheiro obtido pela esposa ao vender pães e produtos caseiros, ele tocava a vida tranquilamente com os familiares.

Alessandro foi sepultado na manhã de terça-feira no Cemitério Jardim da Saudade.

A informação é que a esposa iria vender a casa. Não teria condições de ficar no mesmo local.

Ainda conforme o Diario de Santa Maria, a Polícia Civil segue na investigação do caso. Conforme o órgão, a investigação segue em busca de testemunhas e de imagens de câmeras de segurança. Não há suspeitos e ainda não se sabe o que pode ter motivado o crime. A vítima não possuía antecedentes.

No domingo Chakal(alegretense), foi morto ao defender o filho, protegê-lo dos invasores. Ao mesmo tempo, em Alegrete no mesmo horário a luta era para salvar a vida de um inocente, Marcio dos Anjos Jaques, que foi agredido violentamente pelo pai e não resistiu.

A reportagem teve conhecimento da morte do alegretense, na noite de ontem.