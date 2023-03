Teatro a Mil faz apresentações gratuitas em Alegrete e Manoel Viana

A ação é parte do projeto Teatro a Mil, do Sesc/RS, que leva, gratuitamente, espetáculos para jovens e crianças de escolas públicas do Estado. Serão três sessões. As duas primeiras, no dia 11 de abril, acontecem em Alegrete às 14h e às 15h30, no Centro Cultural Adão Ortiz Houayek (Praça Osvaldo Aranha, 100), para crianças de escolas públicas. A terceira, no dia 12, ocorre em Manoel Viana, às 15h, no Ginásio Tarcísio Colpo (Rua Rui Ramos, SN) também para escolas públicas.

“As aventuras de João, a Princesa e o Tapete Voador”, como o título já indica, conta a história de João, um menino que ficou rico após ser presenteado com uma bolsinha mágica por seu irmão; e que desperta o interesse de uma jovem princesa com a qual vive muitas aventuras. A obra tem tom leve, traz muitas canções, dentre músicas inéditas e antigas cantigas de roda cantadas ao vivo, mas também carrega importantes lições aos pequenos. Noções de certo e errado e sobre como o que realmente importa está dentro de cada um são alguns dos ensinamentos traduzidos pela história.

Mais informações sobre as apresentações podem ser obtidas pelo telefone (55) 3422-2129 ou através do WhatsApp (55) 984236348

Peça “As aventuras de João, a Princesa e o Tapete Voador” – Sesc Alegrete

11/04 (terça-feira)

Horários: 14h e 15h30

Local: Centro Cultural Adão Ortiz Houayek (Praça Osvaldo Aranha, 100), em Alegrete

Público-alvo: Crianças de 7 a 12 anos.

12/04 (quarta-feira)

Horários: 15h

Local: Ginásio Tarcísio Colpo (Rua Rui Ramos, SN), em Manoel Viana

Público-alvo: Crianças de 7 a 12 anos.

