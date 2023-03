A relativização de medidas protetivas tornam o instrumento de proteção inócuo

Share on Email

De acordo com os policiais militares, foi realizado contato com a vítima, que informou aos PMs que já tinha solicitado medidas protetivas contra seu ex-companheiro.

Porém, o acusado foi até a frente da sua residência e passou a lhe injuriar com palavras ofensivas.

Homem é preso em flagrante por agressão à ex-companheira

O homem de 35 anos foi abordado nas proximidades, do endereço e com ele foi localizada uma faca com aproximadamente 30 cm de lâmina (na cintura).

O ex-casal foi levado até a DPPA onde foi constatado que o acusado ainda não havia sido notificado da medida protetiva, desta forma, ele foi cientificado e efetuado o registro do fato.