Citadino de Futsal inicia em abril com 30 equipes

Neste ano serão 30 equipes nas três divisões e cada time disputará 6 partidas na primeira fase. Os 4 melhores na geral avançam às semifinais. A competição tem previsão de cinco meses de jogos, na Arena Esporte e Lazer. Os ingressos terão preço único no valor de R$ 5,00 (Cinco Reais).

No total serão 99 jogos, com início no dia 15 de abril, partidas sempre as terças e sábados, com o primeiro jogo às 19h. A Série A, terá duração de cada partida com 20 cronometrado, na B e C, serão 15 cronometrados. Ficou definido que serão rebaixados 4 equipes e sobem os quatro melhores da B e C.

As divisões iniciaram em 2018, idealizados pelos desportistas Roger Severo e Ivaneli Lemes, e hoje é um legado para o futsal alegretense e região. A estimativa é de que 600 atletas disputem a competição.

Os Coordenadores Ivaneli Lemes, Clóvis Gonçalves e Roger Severo, representam Sesc, PMA e AJS, divulgam nos próximos dias a tabela dos jogos.

Confira os participantes:

Série A

1 – Fortaleza/Friends

2 – Galáticos

3 – SE Real

4 – Eliseos Futsal

5 – AABB

6 – AGN

7 – Center Fhotos

8 – Deportivo La Portera

9 – União FNP

10 – Cidade Alta

Série B

1 – Aimoré

2 – Futsal Brasil

3 – CAID

4 – Assad

5 – Ser Atlas

6 – AEF Tigres

7 – Racing

8 – CFC Alegrete

9 – Flamengo

10 – New Castle

Série C

1 – AFFA

2 – Center Fhotos

3 – Vanelle FC

4 – Raça

5 – Parceria FC

6 – Blackout

7 – Roma FC

8 – Aimoré/Roout Beer

9 – Futsal Brasil

10 – Barsemlona