Teatro Serelepe comemora 30 anos com apresentações únicas no CTG Farroupilha

Prepare-se para um final de semana de muitas risadas e diversão com a Companhia de Teatro Serelepe, que celebra 30 anos de estrada com um espetáculo inédito!

Você lembra da época em que o Circo Teatro Serelepe montava sua lona nas cidades e era o programa das famílias à noite? Desde 1995, o ator Marcelo Benevenuto dá vida ao icônico Palhaço Serelepe, conquistando gerações com seu humor inteligente e personagens marcantes.

Hoje, com uma nova proposta, a trupe viaja com um grupo de seis artistas e se apresenta em diferentes palcos pelo Brasil, sempre levando alegria e emoção por onde passa.

E neste final de semana, Alegrete é a parada especial dessa turnê comemorativa!

📍 Local: CTG Farroupilha

✨ Sábado – 20h

👉 Estreia do stand-up “Ninguém Para Esse Show”

Marcelo (Serelepe) divide o palco com seu filho, o ator Artur Benevenuto, em uma apresentação hilária repleta de piadas, histórias e a essência do teatro popular.

💐 Domingo – 18h (Dia das Mães)

👉 A comédia “Mata o Véio”, sucesso absoluto de público e crítica, promete ser o programa ideal para toda a família comemorar esse dia especial com muito bom humor.

🎟️ Ingressos com valor promocional

📍 AVS Farmácias (Assis Brasil e Rondon)

📍 Loja Aventura (em frente ao antigo Mulazani)

📍 CTG Farroupilha

📲 Informações e entrega de ingressos: (55) 9 9652-8640

Garanta já o seu lugar para esse encontro com a alegria. Porque rir nunca sai de moda – e com Serelepe, rir é garantido!