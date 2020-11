Técnica de sublimação, a arte que mudou a vida da jovem Diulia Kulman

Muitos devem conhecer a técnica da sublimação, um processo onde é transferido uma imagem de um papel sublimático, por meio de uma prensa térmica. Através de calor e pressão do maquinário, a tinta evapora, penetrando nas fibras do tecido ou demais superfícies, tingindo-as, podendo ser aplicado em inúmeros materiais. O grande diferencial dessa técnica é oferecer a cada peça, um efeito único.

Em Alegrete, esse serviço é oferecido pela Papelaria Personalizada. Uma empresa que surgiu através da ideia da jovem Diulia kulman, que encontrou na arte da sublimação, uma terapia para as mudanças da sua vida, além de gerar um ganho extra.

Com o apoio do seu pai e com pesquisas em sites renomados para entender mais sobre esse mercado que evolui a cada dia, a jovem investiu em equipamentos, divulgou a ideia para familiares e amigos que gostaram da ideia e começaram à realizar os seus pedidos.

Do ano de 2018 até hoje, muitos trabalhos foram realizados com sucesso, podendo ser acompanhado nas redes sociais através de fotos. E, para aqueles que desejarem dar um novo ar à sua casa, prepará-la para as festas de final de ano, repaginar o ambiente ou presentear quem ama, a melhor opção é a Papelaria Personalizada.

Papelaria Personalizada oferece os serviços em: canecas, chinelos, azulejos, camisetas, envelopamento de geladeiras, papéis de parede, convites, cartões de visitas, perfurites, relógios personalizados, cordões para crachás, copos para caipira, canecas de shopp, quadros, placas em MDF, adesivos, cardápios, plastificações, encadernações, quebra-cabeças, descanso de copos, chaveiros, abridores e muito mais.

O diferencial da Papelaria Personalizada é a qualidade, agilidade, pontualidade na entrega dos pedidos e os preços acessíveis.

Contrate os serviços da Papelaria Personalizada!

Telefone/ whatsapp: 55 9 9926 10 43

Endereço: Ângelo Morussi, 128 – Bairro Liberdade, próximo ao Hotel Alegrete

Aline Menezes