Técnica inovadora da Blend Massoterapia pode ajudar você a enfrentar os dias tensos e estressantes

Compartilhe









5 Shares

A Blend Massoterapia e Depilação conta com os serviços de depilação, jet bronze (bronzeamento artificial) e massagens: relaxante, terapêutica, estética com maderoterapia, pump up (tratamento para glúteos), linfodrenagem (técnica de drenagem específica) e agora também com ventosa terapia e o Tratamento Nutri – Masso.

A ventosa terapia é usada no tratamento de celulite, mas não é só isso. Ela trás uma série de benefícios ao corpo, tais como:

Desintoxicação do organismo;

Alívio de dores na coluna;

Alívio de dores musculares, por eliminação de contraturas e pontos gatilho;

Alívio de dores abdominais;

Fortalecimento de vasos sanguíneos;

Aumento da circulação sanguínea local;

Redução de celulite e estria;

Relaxamento do corpo e mente.

O local da aplicação pode ficar dolorido ou roxeado nos primeiros contatos. Devendo então, reduzir a pressão do vácuo até chegar a medida certa para o tônus da pele.

Porém, não podemos depositar somente na massagem toda a expectativa de mudança e melhora corporal. Vale lembrar que a hidratação é muito importante e a alimentação adequada também.

Pensando na sua qualidade de vida como um todo, fez-se a necessidade de unir serviços para uma melhor eficácia e desempenho para resultados mais duradouros.

Criou-se então o Tratamento Nutri – Masso. Nele você tem um desconto especial no pacote de massagem mais o desconto na avaliação da nutricionista. Assim você cuida da sua pele e alimentação.

O Tratamento Nutri – Masso foi elaborado pela Nutricionista Gizelda Thaddeu e pela Massoterapeuta Sabrina Pacheco.

Para a eficácia do tratamento, é necessário no mínimo um atendimento de massagem (a ser escolhido na avaliação) por semana e uma consulta nutricional a cada quinze dias. Pois é muito importante que o paciente mude seus hábitos alimentares. Assim poderá sanar doenças, emagrecer com saúde e manter o equilíbrio entre corpo e mente.

Se você ficou com dúvidas, quer conhecer melhor nosso tratamento, entre em contato pelo watts app por esse número: 55 991567821

Blend Massoterapia e Depilação é uma sala personalizada que fica na clínica Espaço Fluir

Endereço: Rua Coronel Cabrita, 266.

Telefone: 3422 4642

Profissionais:

Sabrina Pacheco

Massoterapeuta e Depiladora

Maria Gizelda Garcia Thaddeu

Nutricionista – CRN 1960

Ana Cristina Antunes Rezende Tolfo

Psicóloga – CRP 07/29124

Gabriel Blaskesi Figueira

Psicólogo – CRP 07/26.748

Daniela Gonçalves Vizzotto

Psicopedagoga

Mônica Corrent

Terapeuta Ocupacional – 12.846TO