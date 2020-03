Tecnologia LED na iluminação da Rua dos Andradas

O projeto de melhoria do sistema de iluminação pública na cidade, executado pela Administração Municipal, tem andamento, agora com a substituição de lâmpadas numa das mais importantes vias da cidade. Quem circula à noite nas primeiras três quadras da rua dos Andradas, certamente já notou a diferença: está mais bem iluminada. O Setor de Iluminação Pública da Secretaria de Infraestrutura está implantando moderno sistema de iluminação nessa via que é o centro comercial de Alegrete.

Conforme a diretora Nathalie Lunardi, no trecho compreendido entre a Praça General Osório até a rua Gaspar Martins, em 19 postes de concreto foi colocado o novo sistema com tecnologia LED. Alguns braços tiveram de ser trocados para receber as novas luminárias. A troca foi feita somente em postes de concreto, explicou. Nas três primeiras quadras da Andradas o serviço já foi concluído com as novas luminárias de 80 W.

A implantação de luminárias pelo sistema LED na rua dos Andradas está sendo feita com recursos próprios do município, via Fundo Municipal de Iluminação Pública. Outras ruas da zona central deverão ser contempladas com o projeto.

Ao mesmo tempo, o Setor de Iluminação Pública dá prosseguimento ao programa de manutenção do sistema de iluminação na cidade. Na última semana, técnicos realizaram a manutenção das redes da praça Getúlio Vargas e do Calçadão com vistas a garantir o bom funcionamento. Gestão de compromisso dando bons resultados.

DPCOM-PMAlegrete