O que fazer com fim do sinal analógico anunciado para este mês

Desde 2017, se anuncia o fim do sinal analógico de televisão no Brasil e se discute a colocação de conversor de TV para que as pessoas continuem a assistir os programas em suas TVs que tem em casa.

Porém, ate o início deste ano de 2020, esse processo ainda não foi realizado em todo os Brasil.

A última notícia é de que no dia 19 de março vai ser o fim do sinal analógico em todo o país.

Quem ainda não comprou o conversor ou trocou de TV, vai ter então que providenciar esse procedimento para poder assim continuar assistindo TV em casa.

Em uma eletrônica da cidade, a orientação é de que coloquem o conversor, porque se todo mundo resolver trocar de TV, imagine a quantidade deste tipo de lixo eletrônico, diz a funcionária de uma empresa que conserta aparelhos eletroeletrônicos. Um conversor custa em média 140 reais.

Algumas lojas que vendem TV pensam até em fazer promoção para vender aparelhos em LED a quem ainda não tem.