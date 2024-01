Fila desde a madrugada para conseguir vagas em escolas de Alegrete

O anúncio de que as pré-matrículas para alunos novos na Rede Estadual de Ensino ocorreriam de 4 a 17 de janeiro levou muitas pessoas a formarem filas em busca de uma vaga na Escola Estadual Freitas Valle. Muitos pais aguardaram desde a madrugada de hoje na frente do educandário, munidos de cadeiras e acompanhados do chimarrão, esperando até a abertura dos portões, um pouco antes das 8 da manhã.

Daiane Alendes, a primeira da fila, afirmou que ela, o pai e o marido se revezaram para garantir a vaga do filho de quase 6 anos, que ingressará no primeiro ano. Ela destacou que o esforço vale a pena devido à qualidade da escola. Outra mãe reforçou a opinião, afirmando que o Freitas Valle é uma das melhores escolas públicas de Alegrete. A escola disponibilizou 25 vagas para o turno da tarde, o que gerou essa disputa acirrada. A administradora e contadora, Marla Costa, relatou que chegou à fila às 4h da madrugada e reiterou que o esforço é justificado pela qualidade da escola.

Na Escola Demétrio Ribeiro, um número menor de pais também chegou cedo ao colégio na tentativa de garantir vagas, especialmente para o Ensino Médio.

As inscrições, que se estendem até 17 de janeiro, devem ser realizadas diretamente no site da Secretaria de Educação (Seduc), na seção de Matrículas. Essa oportunidade destina-se aos alunos que perderam o primeiro período de novembro de 2023. A iniciativa abrange o ingresso tanto para o 1º Ano do Ensino Fundamental quanto para o 1º Ano do Ensino Médio, em modalidades como regular, Curso Normal, Aproveitamento de Estudos do Curso Normal ou Educação Profissional (Cursos Técnicos) integrados ao Ensino Médio, Concomitante ou Subsequente.