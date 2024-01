Muro do Oswaldo Aranha atingido por acidente está sendo reconstruído

A família do condutor foi identificada pela direção da escola e se comprometeu a reconstruir o que caiu com o acidente. O IEEOA é uma escola, de Alegrete, que em 2024 vai completar 94 anos e necessita de muitos reparos em várias áreas. As obras dependem de verbas estaduais que a Coordenadoria de Educação busca agilizar junto aos orgãos competentes.

Neste caso do muro, o condutor subiu a calçada e o canteiro central da avenida, colidindo contra um banco, que teve parte arrancada com o impacto. Em seguida, o veículo chocou-se contra o muro do Instituto Estadual Oswaldo Aranha. O banco faz parte do patrimônio do Municipío e ainda está avariado.