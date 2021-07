Temperatura amena lotou praças, parques e bares; fiscalização não deu conta

A reportagem do PAT recebeu imagens de um leitor relatando a dificuldade que foi dormir na madrugada de sábado na Avenida Ibicuí. O morador disse que aglomerações, som alto e muita conversa entraram na madrugada. Por mais que acionassem a fiscalização que estava atuando em outros pontos que também foram críticos na região central, não tinha como dispersar todos, pois eles retornam.

Avenida Ibicuí

As noites de sábado e domingo foram de intenso trabalho para o setor de fiscalização da Prefeitura, juntamente com as equipes integradas, sendo a Brigada Militar e a Guarda Municipal, além da Polícia Civil.

Getúlio Vargas – Alegrete

Na noite de sábado, pelo menos um estabelecimento comercial descumpriu o horário que está determinado, no Decreto, com fechamento às 23h, sendo até a meia-noite para dispersar a clientela. No início da madrugada muitas pessoas nas ruas e as equipes orientando.

Getúlio Vargas – Alegrete

De acordo com informações da fiscalização, havia muitas pessoas sem máscara e também àqueles que desrespeitavam o distanciamento. Em alguns pontos o relato foi de que as pessoas saiam de um estabelecimento e iam para outro. Essas situações são acompanhadas pelos fiscais desde o início da pandemia, entretanto, em dias de temperaturas mais elevadas os registros e denúncias são maiores.

Parque Rui Ramos – Alegrete

Na tarde de domingo, as imagens da Praça Getúlio Vargas e Parque Rui ramos também não estavam diferentes. Um número bem expressivo de pessoas nos locais, inclusive na Pracinha de brinquedos, sem máscaras. A coordenadora da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde, Heili Temp, postou o seguinte texto em sua página:

ATENÇÃO: