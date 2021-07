Descarte de cães virou rotina no Durasnal e em estradas próximas

Os cães são os melhores amigos do homem, mas o homem é o que do animal? Algumas pessoas tratam os animais como simples coisas e, por esse motivo os descartam de forma desumana.

Na última semana a reportagem do PAT recebeu várias denúncias de animais abandonados na localidade do Durasnal, em Alegrete.

Conforme a moradora, isso tem acontecido com uma certa frequência e, embora ela e outros moradores tenham adotados alguns dos animais, pela demanda que está neste ano, eles não têm condições de cuidarem de todos e, muitos acabam morrendo na BR290, atropelados.

A jovem que falou com a reportagem disse o quanto essa situação têm deixado todos envolvidos preocupados e, acredita que muitos animais são deixados na estrada de acesso às casas. Entretanto, eles ainda não flagraram o momento do descarte, apenas encontram os animais, alguns em sacos, machucados, debilitados, muitos são filhotes. O último cão resgatado na semana passada estava com as duas patinhas quebradas, eles improvisaram talas e o alimentaram, mas acrescentam que não há como dar abrigo a todos e isto tem assustado os moradores daquela região. Esse tipo de crime, acontece, também, na cidade e no Balneário Caverá.

Além do sofrimento a que são submetidos, os animais abandonados representam uma série de problemas para a saúde pública, já que podem transmitir zoonoses como raiva, esporotricose, leishmaniose e leptospirose. Isso sem contar nos problemas como acidentes de trânsito, sujeira, ataques a pessoas, entre outros.

Abandonar ou maltratar animais é crime previsto pela Lei Federal nº 9.605/98. Vale lembrar que uma nova legislação, a Lei Federal nº 14.064/20, sancionada em setembro do ano passado, aumentou a pena de detenção que era de até um ano para até cinco anos para quem cometer este crime.