Tempo deve permanecer chuvoso em Alegrete, até quinta-feira

Segundo a previsão do site meteorológico Climatempo, a quarta-feira (29), que registrou uma pancada de chuva logo após ao meio-dia em Alegrete, deve manter o clima estável até à noite. São estimados 25 mm para hoje.

A quinta-feira (30), que inicia com temperatura de 20ºC, terá máxima de 27 graus. Tempo chuvoso de manhã com abertura de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até à noite. A previsão de chuva é de 30 mm.

O tempo melhora na sexta-feira (31), temperatura de 18 a 32º C, terá sol com algumas nuvens. Não chove nos próximos quatro dias.

No final de semana o calor aumenta com as máximas chegando em 36º C, na segunda-feira. O mês de fevereiro entra com temperaturas altas e a primeira chuva do mês do carnaval deve ocorrer já na terça-feira.

Júlio Cesar Santos