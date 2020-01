Iluminação pública com lâmpadas led chega a vários pontos da cidade

A Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Infraestrutura, setor de Iluminação Pública, está dando sequência no projeto de modernização e ampliação do sistema de iluminação do município. No Parque Nehyta Ramos estão sendo trocadas as lâmpadas de vapor de sódio e metálico pelas modernas e econômicas luminárias led.

Já foram substituídas 12 luminárias de 150w e 250w pelas de 100w, faltando apenas três postes onde os cabos foram furtados e será necessária nova instalação. A troca vai garantir uma economia considerável na fatura de energia.

A equipe da Iluminação Pública também realizou instalação de iluminação em duas quadras de esportes nos bairros Airton Senna e Saint Pastous, possibilitando a prática de atividades durante o período da noite.

A próxima etapa contempla a quadra do bairro Nilo Soares Gonçalves e a implantação de uma pracinha no bairro Segabinazzi, em parceria com os moradores, que também receberá iluminação.

Os investimentos são realizados com recursos próprios do Fundo de Iluminação Pública.

DPCom PMA

Fotos: Nathalie Lunardi