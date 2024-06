Tempo seco e frio em Alegrete

Share on Email

Até os primeiros dias de julho, a temperatura mínima, no início da manhã, estará na média de 5ºC.

E sempre existem os corajosos que cedo já estão no Parque Rui Ramos praticando suas caminhadas ou corridas. Para este dia 25, a previsão é de que a máxima chegue aos 15ºC, com um dia de sol no município.

Frio em Alegrete

Nas ruas, quem saiu cedo se preveniu com agasalhos pesados para enfrentar o frio deste final de mês de junho. O alerta de médicos e profissionais da saúde é para os cuidados que todos devem ter para evitar resfriados, gripes e outras complicações respiratórias devido ao frio.