Flamengo vence mais uma e segue com 100% de aproveitamento na Liga da Fronteira Sub-14

A sede dessa vez foi nas dependências do 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado, que sediou essa partida do regional.

A bola rolou às 16h30min, e a equipe alegretense dominava as ações da partida. A equipe da Chapecoense, do polo Uruguaiana, tentava reagir na partida, mas esbarrou na coesão do rubro-negro do Baita Chão

Joaquim, de pênalti, e Victor Lima, de fora da área, anotaram os gols da equipe alegretense. O time segue invicto, com três jogos e três vitórias, e está se preparando para o Efipan 2025. O técnico, Édson Machado, salienta que a equipe está no caminho certo, porém, há muita margem de crescimento e desenvolvimento dos atletas da categoria.